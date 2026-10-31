Рада при президенті Польщі назвала події в Трибуналі незаконним замахом — Interia

Рада парламентарів при президентові Польщі ухвалила заяву щодо подій 30 жовтня в Конституційному трибуналі, назвавши їх незаконним замахом на конституційний орган держави. Про рішення ради повідомив її голова, депутат Марцін Горала, пише Interia.

Заява ради

Документ ухвалили під час суботньої зустрічі Ради парламентарів при президентові Польщі за участю заступника керівника Канцелярії президента Адама Андрушкевича. Члени ради заявили, що особи, які, на їхню думку, діяли без законних підстав, отримали підтримку силових служб. Це твердження викладене у заяві ради.

Автори документа також застерегли, що визнання таких дій ефективними, на їхню думку, може негативно вплинути на позицію Польщі серед західних демократій.

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Заклик щодо Конституційного трибуналу

Рада виступила проти того, що її представники назвали спробою відібрати конституційні повноваження у президента Польщі. У заяві нагадали, що президент відповідно до Конституції Польщі стоїть на сторожі її дотримання, суверенітету та безпеки держави, а також безперервності державної влади.

Члени ради зазначили, що дискусія про реформування та оздоровлення Конституційного трибуналу не може, на їхню думку, виправдовувати незаконні дії. Вони закликали відновити належне функціонування трибуналу, поважати посаду президента, Конституцію, принцип поділу влади та незалежність конституційного судочинства.

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