Верховна Рада підтримала приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За відповідне рішення 25 листопада проголосували 293 народні депутати.

Парламент ухвалив постанову про приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (№0399).

Документ передбачає, що Україна отримає статус члена Керівного комітету. Це надасть державі право брати участь у формуванні політики діяльності Трибуналу, затвердженні його бюджету та вирішенні адміністративних питань.

Результати голосування прокоментував радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

«293 голоси за приєднання України до Керівного комітету Спецтрибуналу щодо злочину агресії рф», – відзначив він у соцмережах.

Напередодні, 24 листопада, Власюк разом зі співавторами опублікував статтю під назвою «Рада не має гальмувати трибунал. Чому важливо відкрити 25 листопада шлях до суду над путіним». У ній наголошувалося на важливості парламентського рішення, від якого залежить, чи зможе Спеціальний трибунал розпочати роботу у 2027 році.

Спеціальний трибунал створюють у межах Ради Європи для притягнення до відповідальності найвищого політичного та військового керівництва за злочин агресії проти України. Йдеться про ухвалення рішення щодо застосування збройної сили проти іншої держави всупереч Статуту ООН.

Трибунал розслідуватиме справи, здійснюватиме кримінальне переслідування та проводитиме судові розгляди щодо осіб, які несуть найвищу відповідальність за агресію проти України. Його юрисдикція охоплюватиме високопосадовців, причетних до планування, підготовки, ініціювання або вчинення злочину агресії.

Створення такого органу має заповнити прогалину в міжнародному правосудді, пов'язану з обмеженнями юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС). Хоча МКС може переслідувати винних у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, він не має можливості розглядати справу про ведення агресивної війни як такої в цьому випадку.

Водночас Російська Федерація зазнає інших форм міжнародної відповідальності, зокрема через санкції, політичне засудження та судові провадження в Європейському суді з прав людини й інших міжнародних судах. Однак кримінальне переслідування осіб за рішення розпочати агресивну війну є окремим і важливим кроком до встановлення справедливості та запобігання новим актам агресії.

Спеціальний трибунал діятиме в інституційній структурі Ради Європи. 25 червня 2025 року у Страсбурзі Україна та Рада Європи підписали двосторонню угоду про його створення. Статут Спеціального трибуналу є додатком до цього документа.

Після підписання угоди зацікавлені сторони, серед яких держави-члени Ради Європи, інші країни світу та Європейський Союз, отримали можливість приєднатися до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет.

Керівний комітет відповідатиме за фінансування Спеціального трибуналу та нагляд за його діяльністю, що має забезпечити належне виконання органом покладених на нього статутних завдань.

Про це повідомили у парламенті.

Раніше уряд Фінляндії підтримав створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також Міжнародної компенсаційної комісії для України. Відповідні пропозиції вже передали на розгляд фінського парламенту.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення розмістити на своїй території не лише підготовчі етапи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а й забезпечити його повноцінну операційну діяльність.

Читай нас у