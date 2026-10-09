Радбез ООН проведе екстрене засідання через посилення атак росії на Україну

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Рада Безпеки ООН має перейти від дипломатичних заяв до конкретних кроків у відповідь на російську агресію проти України. Зокрема, йдеться про ухвалення резолюцій із вимогою до Росії припинити війну та агресивні дії.

«Рада Безпеки повинна виконати свій мандат, передбачений Статутом ООН. Рада Безпеки має перейти від дискусій до резолюцій, вимагаючи від Росії припинити свою варварську агресивну війну, зупинити обстріли мирних жителів України та вивести свої війська з української землі», – наголосив Мельник.

Він зазначив, що засідання буде «присвячене новому виміру російського варварства проти України».

Постпред подякував Греції, яка головує в Раді Безпеки у жовтні, за оперативну підтримку української ініціативи та скликання засідання вже наступного дня після відповідного звернення.

Дехто з партнерів України, вказав Мельник, досі вважає, що достатньо раз на місяць провести чергове засідання Ради Безпеки ООН щодо російської війни, а потім спокійно перейти до наступного пункту порядку денного.

«Росія, постійно підвищуючи ставки у своїй агресивній війні та долаючи останні червоні лінії, намагається досягти нового, безпрецедентного рівня варварства у своїх атаках на мирних жителів», – зазначив дипломат.

За його словами, Кремль розраховує на те, «що навіть цей досі нечуваний рівень брутальності й терору вдасться поступово нормалізувати», і «незалежно від кількості жертв російського удару міжнародна спільнота в найкращому разі лише зафіксує черговий злочин і безпорадно розведе руками», мовляв, «ну а що ми можемо вдіяти?»

Саме тому Україна й надалі вимагатиме скликання невідкладних засідань Ради Безпеки ООН, щоб не допустити реалізації цього небезпечного кремлівського сценарію, наголосив Мельник.

Він закликав партнерів України, передусім нинішніх членів Ради Безпеки, перейти від «чергових правильних промов і дипломатичних закликів до конкретних дій», від «дискусій до резолюцій, вимагаючи від Росії припинити свою варварську агресивну війну, зупинити обстріли мирних жителів України та вивести свої війська з української землі».

Радбез збереться у п’ятницю о 15:00 за нью-йоркським часом (22:00 за Києвом).

Про це заявив у коментарі Укрінформу постпред України при ООН Андрій Мельник напередодні екстреного засідання Ради Безпеки, яка збереться на вимогу Києва у пʼятницю.

Крім того, російські війська атакували складські приміщення в Бучанському районі Київської області. Унаслідок удару є постраждалі, а рятувальники продовжують пошуки жінки, яка може перебувати під завалами.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.

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Також РФ ударила по Дніпру балістичними ракетами, пошкоджено підприємство.

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