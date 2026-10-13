Радник Нетаньягу Уріх просив ChatGPT поліпшити імідж Катару — Jerusalem Post

В Ізраїлі радник і близький соратник прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Йонатан Уріх просив ChatGPT підготувати стратегію для поліпшення іміджу Катару в країні та світі. Про це з посиланням на репортаж ізраїльського телеканалу N12 повідомляє Jerusalem Post.

Запити до чатбота

За даними N12, під час допиту у справі, відомій як «Катаргейт», слідчі показали Уріху листування, отримане поліцією в межах розслідувань, пов’язаних із ним. Уривки листування, за інформацією телеканалу, свідчать, що радник просив чатбот запропонувати додаткові ідеї для поліпшення образу прем’єр-міністра Катару шейха Мохаммеда бін Абдулрахмана бін Джассіма Аль Тані та еміра шейха Таміма бін Хамада Аль Тані.

Також Уріх нібито просив створити три окремі комунікаційні підходи: для громадян Ізраїлю, єврейських громад у різних країнах світу та впливових осіб у США.

Заперечення радника

За даними видання, навіть після ознайомлення з листуванням Уріх продовжив заперечувати, що діяв в інтересах Катару. Він сказав слідчим, що не пам’ятає своїх запитів до чатбота, оскільки звертається до нього з багатьох тем. Радник також наголосив, що не діяв від імені Катару в Ізраїлі — у взаємодії з медіа, громадськістю чи прем’єр-міністром.

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У відповіді N12 Уріх заявив, що оприлюднена інформація давно була у розпорядженні багатьох журналістів. За його словами, вони не акцентували на запитах до чатбота, оскільки він нічого з ними не зробив; це, як стверджує радник, було підтверджено під час допиту.

Справа Катаргейт

Розслідування «Катаргейту» стосується звинувачень у тому, що Уріх та інші люди, наближені до Нетаньягу, могли отримувати незаконні виплати від пов’язаних із Катаром джерел для поширення прокатарських меседжів в Ізраїлі. Серед можливих правопорушень у справі називають хабарництво, контакти з іноземним агентом і відмивання коштів.

Лідер партії «Яшар» Гаді Айзенкот назвав справу операцією впливу та психологічною війною проти громадян Ізраїлю й розкритикував Нетаньягу за те, що той не усунув Уріха зі свого оточення. Колишній прем’єр-міністр Нафталі Беннет також виступив із критикою на адресу глави уряду.

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