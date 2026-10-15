Радник президента Трампа з криптовалют Вітт залишає адміністрацію — The Hill

У США виконавчий директор Ради радників президента з цифрових активів Патрік Вітт залишає адміністрацію президента Дональда Трампа. Представник Білого дому підтвердив, що термін його відрядження завершився, повідомляє The Hill.

Перехід до приватного сектору

Вітт написав у соцмережі X, що робота в адміністрації була для нього привілеєм усього життя. Він також заявив, що був радий долучитися до розвитку американських інновацій під час роботи в уряді та має намір продовжити цю місію у приватному секторі.

До призначення головним радником президента з питань криптовалют Вітт працював у команді Трампа в перехідний період та обіймав важливі посади в Пентагоні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Криптополітика залишається пріоритетом

У Білому домі зазначили, що криптовалюти та законодавча ініціатива Clarity Act і надалі будуть пріоритетом для президента. Вітт очолював роботу над ширшим криптовалютним законодавством, відомим як Clarity Act, однак документ не пройшов ключового голосування в Сенаті минулого місяця.

Його попередник Бо Гайнс залишив адміністрацію в серпні, невдовзі після підписання закону GENIUS Act. Цей закон створив регуляторну основу для стейблкоїнів — цифрових токенів, прив'язаних до стабільних активів, зокрема долара США. Водночас він охоплював лише частину ширшого криптовалютного ринку.

Регулятори адміністрації Трампа продовжують власну роботу над правилами для криптоактивів: Комісія з цінних паперів і бірж США та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами просувають власні ініціативи з регулювання. У дописі Вітт окремо згадав голову SEC Пола Аткінса, голову CFTC Майкла Селіга та інших посадовців.

Читай нас у