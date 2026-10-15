Радник Суду ЄС рекомендував відхилити позов ByteDance про статус TikTok — Channel NewsAsia

15 жовтня, у четвер, у Брюсселі, Бельгія, генеральний адвокат Суду Європейського Союзу Андреа Біонді підтримав позицію регуляторів ЄС у спорі з ByteDance щодо визначення TikTok гейткіпером за Законом ЄС про цифрові ринки.

Рекомендація адвоката суду

Як повідомляє Channel NewsAsia, у висновку Біонді рекомендував Суду ЄС відхилити позов ByteDance проти рішення Європейської комісії про надання платформі такого статусу. Статус гейткіпера за цим законом передбачає для технологічних компаній суворі зобов’язання.

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Рішення суду ще попереду

Висновок генерального адвоката не є обов’язковим для суддів, які мають ухвалити рішення у справі в найближчі місяці. Остаточне рішення у спорі ухвалять судді Суду ЄС. За даними видання, судді зазвичай дотримуються чотирьох із п’яти таких необов’язкових рекомендацій. Справу зареєстровано під номером C-627/24 P Bytedance v Commission.

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