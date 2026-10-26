Радники передали Єврокомісії рекомендації щодо масштабної реформи — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, група зовнішніх радників передала Європейській комісії звіт із дев’ятьма рекомендаціями щодо масштабного перегляду її адміністративної структури. Документ має стати одним з елементів реформи, покликаної зробити виконавчий орган ЄС ефективнішим, спростити бюрократичні процедури та підвищити привабливість роботи в установі, повідомляє Politico Europe.

Співпраця між директоратами

Звіт підготувала група на чолі з колишньою генеральною секретаркою Єврокомісії Кетрін Дей. До неї також увійшли вісім експертів із досвідом роботи в національних адміністраціях та міжнародних організаціях, зокрема ОЕСР і ОБСЄ.

Серед основних пропозицій — посилити співпрацю між генеральними директоратами Єврокомісії та відійти від моделі, за якої підрозділи працюють відокремлено один від одного. Радники також запропонували посилити Генеральний секретаріат як стратегічний центр, орієнтований на досягнення результатів, і застосовувати людиноцентричний підхід до штучного інтелекту для спрощення адміністративних процесів.

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Остаточних рішень немає

Подання звіту не означає, що Єврокомісія вже затвердила структурну реформу. Висновки групи Дей розглядатимуть у межах ширшого перегляду, яким керує єврокомісар з питань бюджету та державного управління Пйотр Серафін. Він має подати остаточні рекомендації президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн до кінця 2026 року.

Потенційні зміни можуть зачепити генеральні директорати, що управляють значними обсягами фінансування ЄС, зокрема підрозділи з регіональної політики, сільського господарства, зайнятості, рибальства, досліджень та інновацій. Серафін раніше зазначав, що великі структурні рішення будуть тісно пов’язані з переговорами щодо наступного багаторічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки, тому їх не варто очікувати до завершення цих переговорів.

Перший етап перегляду включав 15 внутрішніх робочих напрямів і пропозиції тисяч співробітників Єврокомісії. Окремий внутрішній процес уже підготував початковий набір рекомендацій у липні, однак вони мали започаткувати обговорення, а не стати остаточними рішеннями.

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