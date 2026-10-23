Радники президента Трампа віддали гонорар за роботу в Боснії його бібліотеці — The Hill

Політичні радники президента Дональда Трампа Джеймс Блер і Кріс ЛаСівіта заявили, що передали повну суму гонорару за консультаційну роботу для проросійської політичної партії в Боснії до президентської бібліотеки Трампа. Про це повідомляє The Hill.

Заяви радників

Блер підтвердив пожертву в дописі в соцмережі X, пославшись на публікацію New York Post, яка першою повідомила про неї. Він заявив, що вдячний Трампу за надані можливості та назвав внесок у збереження його спадщини честю.

ЛаСівіта поширив допис Блера й написав, що збереження спадщини та історії Трампа є честю і очевидним рішенням.

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Попередження Трампа

На початку жовтня Трамп заявив, що припинить співпрацю з Блером і ЛаСівітою, якщо їхня робота на Балканах створюватиме конфлікт із діяльністю Білого дому. Президент наголосив, що вони є зовнішніми консультантами, які можуть мати інших клієнтів.

Трамп також зазначив, що не знає, з ким ще співпрацюють його радники, але пообіцяв з’ясувати це та негайно припинити співпрацю в разі конфлікту. Президентська бібліотека і музей Трампа, як очікується, розміщуватимуться в Маямі, штат Флорида.

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