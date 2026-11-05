Традиційної італійської страви — піци — не повинно бути в російських школах. Таку думку висловила радниця президента РФ Олена Ямпольська, яка вважає, що така їжа шкодить здоров’ю дітей.

«Піца — точно не та їжа, яка має бути присутня в освітніх закладах. Вона не корисна для учнів. Одна річ, коли дитина десь ласує нею з дозволу батьків, відзначає якусь подію, і зовсім інша — коли піцу продають у шкільному буфеті. Мене дуже дивує, що це взагалі можливо», — заявила Ямпольська.

Радниця Володимира Путіна також закликала державні освітні заклади підтримувати політику країни щодо «повернення свого». Вона наголосила, що Росія має велику кулінарну спадщину, зокрема традиційну російську кухню, з якою варто знайомити дітей.

Коментуючи пропозицію замінити піцу кулеб'якою, Ямпольська зазначила, що не всі батьки мають можливість готувати традиційні страви вдома. Тому, на її думку, школи повинні взяти це завдання на себе.

Водночас, згідно з опитуванням сервісу Elementaree, саме піца зі шкільної їдальні стала для росіян найностальгічнішою стравою. 25,7% респондентів заявили, що вона нагадує їм про дитинство. Йдеться не про класичну італійську піцу, а про поєднання товстого дріжджового тіста, ковбаси, майонезу та солоного огірка.

Раніше прибрати піцу зі шкільних їдалень вимагав Віталій Бородін, відомий своїми доносами та ініціативами щодо заборон. Він нагадав, що Італія входить до переліку «недружніх» для Росії країн і постачає зброю Україні.

«Тисячу років наші бабусі пекли пироги, а тепер нам продають італійський коржик із кетчупом… Це не просто їжа, а м’яка сила в картонній коробці», — заявив Бородін. Він закликав активніше популяризувати кулеб'яки, курники, розтягаї та інші традиційні страви російської кухні.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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