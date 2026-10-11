Рафаель Глюксманн переміг на праймеріз центру-лівих у Франції — France 24

У Франції Рафаель Глюксманн переміг на праймеріз, де обирали представника центру-лівих сил для майбутніх президентських виборів. Він здобув 66% голосів, повідомляє France 24.

Результати голосування

Близько 140 тисяч людей взяли участь у голосуванні за соціал-демократичного кандидата. Лідер партії Олів’є Фор отримав 14% голосів. Сеголен Рояль, колишня міністерка довкілля та кандидатка на президентських виборах 2007 року, здобула 7%.

Президентська кампанія

У France 24 Глюксманна названо людиною, яка хоче стати президентом Франції. Після перемоги він представлятиме центру-ліві сили у президентській кампанії.

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За оцінкою France 24, перед Глюксманном стоїть завдання розширити підтримку центру-лівих. Видання зазначає, що ультраправий рух, очолюваний Марін Ле Пен, залишається важливою силою у політичному ландшафті Франції.

Матеріал France 24 вийшов у межах програми Spotlight. У ньому наведено профіль Глюксманна, який прагне стати президентом Франції.

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