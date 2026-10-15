Rafael заявила про більші запаси Tamir після воєн з Іраном — Jerusalem Post

Ізраїльська оборонна компанія Rafael завершила нещодавні війни Ізраїлю з Іраном із більшими запасами перехоплювачів Tamir, ніж мала до початку бойових дій. Про це генеральний директор компанії Йоав Турґеман заявив в інтерв’ю Jerusalem Post на щорічній виставці Асоціації армії США AUSA у Вашингтоні.

За словами Турґемана, для захисту країни від ракет, реактивних снарядів і дронів було використано тисячі перехоплювачів. Водночас Rafael змогла поповнювати запаси Tamir.

Виробництво як складова оборони

Турґеман зазначив, що тривалі воєнні кампанії роблять виробничі спроможності не менш важливими, ніж характеристики самих систем ППО. Компанія Rafael, яка виробляє Iron Dome та David’s Sling, розвиває багаторівневу архітектуру протиповітряної оборони для протидії різним загрозам — від недорогих дронів і ракет до балістичних та гіперзвукових ракет.

За даними керівника Rafael, системи Iron Dome та David’s Sling разом перехопили понад 11 тисяч цілей від початку своєї експлуатації. Він також наголосив, що для поповнення запасів під час затяжної війни потрібні виробничі лінії, стабільні ланцюги постачання, кваліфіковані працівники та можливість швидко нарощувати випуск без втрати якості.

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Нові виробничі майданчики

Rafael розширює міжнародну присутність у 48 країнах, автоматизує виробництво та розвиває партнерства за кордоном. Новий завод компанії в американському штаті Арканзас, як очікується, матиме спроможність виробляти приблизно тисячу перехоплювачів щороку для США та Ізраїлю.

У вересні земля Нижня Саксонія, Rafael і Aurelius Capital підписали лист про наміри щодо придбання заводу Volkswagen в Оснабрюку. Це має дати змогу налагодити в Німеччині виробництво компонентів Iron Dome. Турґеман назвав цей крок першим етапом на шляху до придбання Берліном системи Iron Dome.

На виставці AUSA Rafael також продемонструвала повнорозмірну модель Sky Sonic — перехоплювача, призначеного для протидії гіперзвуковим ракетам. Компанія окремо працює над рішеннями для мережевої протидії скоординованим атакам із застосуванням великої кількості дешевих дронів і традиційних ракет.

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