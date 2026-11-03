Рахункова палата ФРН закликала не дозволяти Autobahn GmbH брати позики — Der Spiegel

У Німеччині Федеральна рахункова палата порадила уряду не дозволяти Autobahn GmbH самостійно залучати боргове фінансування в межах запланованої фінансової реформи. Про це повідомляє Der Spiegel.

Позиція Рахункової палати

Видання характеризує позицію аудиторського органу як різку критику запропонованої реформи. За його даними, рекомендація має терміновий характер і стосується права компанії брати позики від власного імені.

Запланована реформа

Зміна моделі фінансування Autobahn GmbH є бажаним проєктом канцлера Німеччини та міністра транспорту, пише Der Spiegel. Рахункова палата натомість рекомендує уряду не надавати компанії можливості самостійно накопичувати борги.

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У матеріалі також згадується автомагістраль A99 поблизу Мюнхена. У підписі до фото йдеться, що перевірку там не проводили відповідно до відповідних правил.

Повідомлення було оприлюднено 3 листопада 2026 року о 11:24. Автор матеріалу — Давід Бекінг.

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