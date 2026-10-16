Рама звинуватив іноземні сили в розпалюванні протестів в Албанії — France 24

У столиці Албанії Тирані 16 жовтня четвертий день тривали сутички між протестувальниками та поліцією. Прем’єр-міністр Еді Рама заявив, що за посиленням заворушень стоять неназвані «іноземні руки», які, за його словами, прагнуть перешкодити намірам Албанії вступити до Європейського Союзу.

Сутички та затримання

Поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети, тоді як учасники протестів кидали в силовиків каміння та палили сміттєві контейнери, щоб перекрити дороги. Сутички в кількох районах міста тривали до ночі. Як повідомляє France 24, демонстранти також намагалися прорватися до урядових установ на головному бульварі столиці.

Протести, що розпочалися у вівторок, зібрали тисячі людей. Вони вимагають відставки Рами та висловлюють невдоволення умовами навчання в університетах і високою платою за освіту. За повідомленнями медіа, акції поширилися й на інші міста Албанії, де відбувалися менш масштабні сутички та студентські бойкоти університетів.

18-річна учасниця протесту Ледія сказала AFP, що демонстранти не вважають себе злочинцями та хочуть кращого життя, не залишаючи Албанію. Вона також звинуватила владу в байдужості та зарозумілості щодо учасників руху.

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Під час заворушень були пошкоджені вітрини магазинів, а також атаковані кілька урядових будівель, зокрема Міністерство фінансів. Поліція повідомила про затримання 160 осіб у четвер за насильницькі дії. За даними міністра внутрішніх справ Ервіна Демо, за останні дні постраждали 156 людей, серед них 97 поліцейських.

Заяви уряду

Демо заявив, що зафіксували два випадки надмірного застосування сили поліцією, а двох правоохоронців відсторонили від роботи. Він також назвав заворушення спробою тих, хто хоче здобути владу насильницьким шляхом.

Рама відкинув зв’язок протестів із соціальними труднощами чи законними прагненнями людей до кращого життя. Прем’єр звинуватив неназвані іноземні сили у підживленні протестів, однак не навів доказів або подробиць. Раніше антиурядові акції в Албанії тривали місяцями; їхнім початковим приводом був суперечливий проєкт курортної забудови, пов’язаний із родиною президента США Дональда Трампа.

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