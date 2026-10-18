Рамафоса доручив Мбалулі відпочити після нездужання в суді — TimesLIVE

Президент ПАР Сиріл Рамафоса доручив генеральному секретарю Африканського національного конгресу Фікіле Мбалулі взяти паузу в роботі після того, як тому стало зле під час пресконференції в Конституційному суді. Про це повідомляє TimesLIVE.

Погіршення самопочуття

Мбалула виступав перед журналістами після успішного позову АНК до Конституційного суду щодо виключення кандидатів партії з виборчих списків. Під час звернення він відчув запаморочення та не міг самостійно стояти. За даними видання, його доправили до лікарні в Сендтоні, звідки виписали пізно ввечері того ж дня.

Після цього Мбалула скасував запланований виступ на заході Молодіжної ліги АНК у Сошангуве, на північ від Преторії. Він мав уперше з'явитися публічно після інциденту в суді.

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Суперечка щодо кандидатів

Рамафоса заявив журналістам у Кейптауні, що суперечка навколо реєстрації 181 кандидата, яких могли не допустити до місцевих виборів 4 листопада, позначилася на здоров'ї Мбалули. Президент додав, що генеральний секретар АНК одужує і повернеться до роботи, але спершу має відпочити.

Конституційний суд підтримав позов АНК щодо кандидатів у шести муніципалітетах. Перед погіршенням самопочуття Мбалула емоційно подякував Рамафосі та національному голові АНК Гведе Манташе за підтримку. За даними TimesLIVE, деякі члени Національного виконавчого комітету партії домагаються дисциплінарних заходів щодо Мбалули через організацію процесу реєстрації кандидатів.

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