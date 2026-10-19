Рамафоса заявив, що мільйон дітей у ПАР не охоплені раннім навчанням — TimesLIVE

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив на саміті Bana Pele Leadership Summit у Сандтоні, що близько мільйона дітей віком від трьох до п’яти років не зараховані до жодної програми раннього навчання. Він закликав прискорити розширення доступу до послуг розвитку дітей раннього віку, щоб до 2030 року забезпечити загальний доступ до них, повідомляє TimesLIVE.

За словами президента, для багатьох малозабезпечених родин навіть невисока плата за такі програми є недоступною. Через це діти не отримують підготовки до формального шкільного навчання. Рамафоса також зазначив, що інвестиції у ранній розвиток дітей можуть сприяти скороченню бідності, створенню робочих місць і залученню більшої кількості жінок до економічної діяльності.

План до 2030 року

Дорожньою картою уряду для досягнення загального доступу до послуг раннього розвитку дітей є Bana Pele Shared Blueprint. План передбачає поліпшення координації між програмами раннього навчання, зміцнення систем даних, реєстрацію більшої кількості закладів і поліпшення підготовки фахівців.

Рамафоса повідомив, що в країні зареєстровано понад 39 тисяч програм раннього навчання, які опікуються більш як 1,6 мільйона дітей. Водночас він визнав, що державні субсидії отримує надто мало закладів, які мають право на таку підтримку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реєстрація та нові правила

Президент сказав, що влада посилює масову кампанію з реєстрації центрів раннього навчання, розпочату торік. За його словами, це має допомогти більшій кількості центрів зареєструватися та отримати право на підтримку.

Кабінет міністрів також схвалив законопроєкт про внесення змін до законодавства щодо дітей для подання до парламенту. Рамафоса заявив, що документ має спростити правила, які регулюють програми раннього навчання. Він наголосив, що вимоги до реєстрації повинні захищати здоров’я та безпеку дітей, не виключаючи заклади, що працюють у бідних громадах.

Рамафоса закликав бізнес долучатися до будівництва й модернізації центрів, підготовки працівників, субсидування плати за навчання для дітей із малозабезпечених сімей та забезпечення закладів навчальними й цифровими матеріалами.

Читай нас у