У Лондоні, Велика Британія, в Суді корони Саутворка присяжним зачитали заяви британського актора й коміка Рассела Бренда, які він надав поліції під час чотирьох інтерв’ю в період від вересня 2023 року до липня 2025 року. Бренд заявив, що ніколи не вступав у сексуальні стосунки без згоди. Про це повідомляє TimesLIVE.

Обвинувачення у справі

51-річного Бренда судять за обвинуваченнями у сексуальних злочинах щодо шістьох жінок, які, за версією обвинувачення, сталися у 1999–2009 роках. Йому інкримінують три епізоди зґвалтування та три епізоди сексуального насильства. Актор відкидає всі обвинувачення.

Суддя наказав присяжним ухвалити виправдувальний вердикт за одним обвинуваченням у непристойному посяганні. Водночас Бренд має постати перед новим обвинуваченням у спробі непристойного посягання, пов’язаному з тим самим інцидентом.

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Позиція Бренда

У письмових заявах Бренд назвав документальний фільм і газетні публікації 2023 року про нього наклепницькими та вигаданими. Він стверджував, що ці матеріали містили, за його словами, неправдиві анонімні звинувачення, а медіа й поліція після них почали шукати інші заяви проти нього. На думку Бренда, це могло призвести до того, що інші інциденти переосмислювали або переінакшували.

Бренд визнав, що в минулому вів дуже безладне сексуальне життя, яке тепер засуджує. За його словами, він мав сексуальні контакти в численних місцях і за різних обставин, часто з людьми, з якими щойно познайомився, однак наполягав, що всі такі контакти відбувалися за взаємною згодою.

Присяжні також заслухали твердження жінок, які звернулися до детективів після виходу документального фільму та газетних матеріалів у 2023 році. Серед озвучених у суді обвинувачень — зґвалтування, примус до орального сексу, непристойні дії та спроба затягнути жінку до чоловічого туалету. Прокуратура назвала Бренда безжальним хижаком, тоді як він, за даними джерела, мав викласти свою позицію в суді наступного дня.

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