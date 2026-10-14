Raytheon модернізує термінали стратегічного зв’язку армії США

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Повітряні сили США уклали контракт із компанією Raytheon на модернізацію стратегічних терміналів військового зв’язку та відновлення їхнього виробництва.

На початковому етапі на виконання угоди виділили $800 тис. Загальна гранична вартість контракту становить $8 млрд.

Контракт діятиме до 12 жовтня 2036 року. За його виконання відповідає Центр ядерного озброєння Повітряних сил США, розташований на авіабазі Ганском у штаті Массачусетс.

За даними The Defence Blog, одним із ключових напрямів роботи Raytheon для цього центру є програма FAB-T (Family of Advanced Beyond-Line-of-Sight Terminals).

Вона передбачає створення систем, що забезпечують захищений зв’язок між військовими літаками, наземними командними пунктами та військовими супутниками.

Система може працювати навіть за умов радіоелектронних перешкод і ядерного впливу. Її використовують для передавання важливих повідомлень, попереджень про атаки та наказів, пов’язаних із застосуванням ядерної зброї.

У 2014 році Raytheon перейняла програму FAB-T від Boeing. Спочатку планувалося виготовити 61 наземний і 23 повітряні термінали.

Новий контракт продовжує співпрацю Raytheon із Повітряними силами США у сфері захищеного військового зв’язку.

Супутникова система AEHF

У березні компанія також отримала зміну до контракту на суму $2,01 млрд, що передбачає підтримку терміналів супутникової системи Advanced Extremely High Frequency (AEHF).

Термінали AEHF — це наземні та мобільні засоби зв’язку, які забезпечують взаємодію військових із супутниковим угрупованням AEHF. Система призначена для надійного та стійкого до перешкод зв’язку стратегічних і тактичних сил.

Супутники AEHF працюють у діапазоні надзвичайно високих частот (EHF) і мають удосконалені засоби захисту від перешкод, низьку ймовірність перехоплення сигналу та захищене шифрування. Ці характеристики роблять систему критично важливою для забезпечення ядерного командування, управління та зв’язку, а також захищеного зв’язку з розгорнутими військовими підрозділами.

Про це повідомив Пентагон. Контракт уклали без проведення конкурентного відбору.

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