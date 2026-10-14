Raytheon модернізує термінали стратегічного зв’язку армії США
Повітряні сили США уклали контракт із компанією Raytheon на модернізацію стратегічних терміналів військового зв’язку та відновлення їхнього виробництва.
На початковому етапі на виконання угоди виділили $800 тис. Загальна гранична вартість контракту становить $8 млрд.
Контракт діятиме до 12 жовтня 2036 року. За його виконання відповідає Центр ядерного озброєння Повітряних сил США, розташований на авіабазі Ганском у штаті Массачусетс.
За даними The Defence Blog, одним із ключових напрямів роботи Raytheon для цього центру є програма FAB-T (Family of Advanced Beyond-Line-of-Sight Terminals).
Вона передбачає створення систем, що забезпечують захищений зв’язок між військовими літаками, наземними командними пунктами та військовими супутниками.
Система може працювати навіть за умов радіоелектронних перешкод і ядерного впливу. Її використовують для передавання важливих повідомлень, попереджень про атаки та наказів, пов’язаних із застосуванням ядерної зброї.
У 2014 році Raytheon перейняла програму FAB-T від Boeing. Спочатку планувалося виготовити 61 наземний і 23 повітряні термінали.
Новий контракт продовжує співпрацю Raytheon із Повітряними силами США у сфері захищеного військового зв’язку.
Супутникова система AEHF
У березні компанія також отримала зміну до контракту на суму $2,01 млрд, що передбачає підтримку терміналів супутникової системи Advanced Extremely High Frequency (AEHF).
Термінали AEHF — це наземні та мобільні засоби зв’язку, які забезпечують взаємодію військових із супутниковим угрупованням AEHF. Система призначена для надійного та стійкого до перешкод зв’язку стратегічних і тактичних сил.
Супутники AEHF працюють у діапазоні надзвичайно високих частот (EHF) і мають удосконалені засоби захисту від перешкод, низьку ймовірність перехоплення сигналу та захищене шифрування. Ці характеристики роблять систему критично важливою для забезпечення ядерного командування, управління та зв’язку, а також захищеного зв’язку з розгорнутими військовими підрозділами.
Про це повідомив Пентагон. Контракт уклали без проведення конкурентного відбору.
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