У Мадриді, Іспанія, футбольний клуб «Реал Мадрид» повідомив про травму 20-річного бразильського нападника Ендріка. У гравця діагностували ушкодження привідного м’яза лівої ноги. Про це повідомляє Interia Sport.

Клуб не назвав термін відновлення

У заяві мадридців зазначено, що медична служба клубу провела обстеження футболіста, після якого виявила м’язову травму. У «Реалі» додали, що стежитимуть за станом Ендріка. Терміни його відновлення в повідомленні не уточнюються.

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Інформація про ушкодження з’явилася за день до матчу «Реала» проти ПСВ Ейндговен у Лізі чемпіонів. За даними видання, травма сталася в момент, коли бразилець міг розраховувати на більше ігрового часу через можливу ротацію складу.

Небагато ігрового часу в сезоні

У нинішньому сезоні Ендрік провів за мадридський клуб вісім матчів і загалом відіграв 160 хвилин. Interia Sport також пише, що футболіст нібито розглядав варіант оренди в зимове трансферне вікно, аби отримувати більше практики. На думку видання, травма може ускладнити пошук клубу для такого переходу.

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