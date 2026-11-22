«Реал Мадрид» у Мадриді переміг «Сельту» з Віго з рахунком 2:1 у матчі Ла Ліги на стадіоні «Сантьяго Бернабеу». Господарі пропустили вже на шостій хвилині, але після перерви зрівняли рахунок і забили вирішальний м’яч. Про це повідомляє Interia Sport.

Гол Сельти на початку матчу

Гості відкрили рахунок на шостій хвилині: Пабло Дуран отримав передачу від Вілліота Сведберга та завершив атаку голом. У першому таймі «Реал» завдав 12 ударів, але лише два з них були спрямовані у площину воріт Йонуца Раду.

За даними видання, воротар мадридців Тібо Куртуа здійснив у першій половині три сейви. Попри перевагу господарів за активністю, до перерви «Сельта» зберігала мінімальну перевагу.

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Два голи після перерви

Приблизно на 50-й хвилині футболісти «Реала» двічі вимагали призначити пенальті, однак арбітр не призначив одинадцятиметровий в обох епізодах. На 57-й хвилині на поле вийшов Вінісіус Жуніор, після чого гра мадридської команди стала активнішою.

На 66-й хвилині Вінісіус прорвався лівим флангом і віддав м’яч Кіліану Мбаппе. Француз продовжив атаку передачею на Джуда Беллінгема, який потужним ударом зрівняв рахунок. На 79-й хвилині після подачі Вінісіуса Карлос Еспіего забив другий гол «Реала». Матч завершився перемогою господарів із рахунком 2:1.

Статистика матчу

«Реал» володів м’ячем 64% ігрового часу проти 36% у «Сельти». Мадридці завдали 24 ударів, сім із яких були у площину воріт, тоді як гості пробили вісім разів і чотири удари були точними. За кількістю атак «Реал» також переважав суперника — 120 проти 72.

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