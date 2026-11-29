У Мадриді, Іспанія, «Реал» поступився «Депортіво Алавес» з рахунком 1:2 у матчі 14-го туру Ла Ліги. Кіліан Мбаппе забив єдиний гол господарів, а Джуд Беллінгем наприкінці зустрічі отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Як повідомляє Interia Sport, гості відкрили рахунок на 22-й хвилині. Захисник мадридців Дін Гейсен невдало намагався віддати передачу Тібо Куртуа, м'яч перехопив нападник «Алавеса» Тоні Мартінес і завдав результативного удару. Перший тайм завершився за переваги гостей — 0:1.

Другий гол Алавеса і відповідь Мбаппе

На початку другого тайму «Алавес» ще раз відзначився, але гол скасували через офсайд. На 61-й хвилині Анхель Перес забив уже за правилами та подвоїв перевагу своєї команди. «Реал» скоротив відставання на 69-й хвилині: після швидко розіграного кутового Мбаппе переграв воротаря суперників.

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Мадридська команда володіла м'ячем 72% часу та завдала 25 ударів проти восьми в «Алавеса». У площину воріт «Реал» пробив вісім разів, тоді як гості — двічі.

VAR скасував пенальті для господарів

Наприкінці матчу Беллінгем упав у штрафному майданчику «Алавеса», і арбітр спершу призначив пенальті. Після перегляду епізоду на моніторі VAR суддя скасував одинадцятиметровий, розцінивши дії англійського футболіста як спробу вимусити фол. Беллінгем отримав другу жовту картку, яка стала для нього червоною.

До фінального свистка «Реал» зрівняти рахунок не зміг. Поразка не дозволила мадридцям тимчасово наздогнати «Барселону», від якої команда до цього матчу відставала на три очки.

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