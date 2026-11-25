Мадридський «Реал» переміг нідерландський ПСВ з рахунком 5:1 у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді, Іспанія. Після першого тайму іспанський клуб поступався 0:1, однак після перерви забив п’ять м’ячів. Про перебіг гри повідомляє Interia Sport.

ПСВ повів у рахунку до перерви

Гості відкрили рахунок на 32-й хвилині. Арбітр після перегляду VAR призначив пенальті за фол Орельєна Тчуамені у штрафному майданчику, а Іван Перишич реалізував одинадцятиметровий удар.

Перед цим небезпечний момент мав Рубен ван Боммел: уже на четвертій хвилині його удар пройшов поруч зі стійкою воріт Тібо Куртуа. До перерви ПСВ завдав вісім ударів, тоді як «Реал» — чотири, причому господарі не завдали жодного удару в площину воріт. Після чотирьох турів «Реал» мав максимальну кількість очок у турнірі; такий самий показник був лише у «Парі Сен-Жермен».

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П’ять голів «Реала» після перерви

На 50-й хвилині Федеріко Вальверде зрівняв рахунок, завершивши комбінацію за участю Арди Гюлера. Через десять хвилин Джуд Беллінгем вивів мадридців уперед. На 64-й хвилині Кіліан Мбаппе забив третій м’яч «Реала», а на 84-й оформив дубль. Остаточний рахунок на 87-й хвилині встановив Вінісіус Жуніор.

За статистикою матчу, «Реал» володів м’ячем 62% часу та завдав 24 ударів, дев’ять із яких були в площину воріт. ПСВ пробив десять разів і лише один раз влучив у площину воріт.

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