Реальне зростання зарплат на Тайвані стало найвищим за 11 років — Taipei Times

На Тайвані реальне зростання сукупних заробітків за перші вісім місяців року становило 2,66% — це найвищий показник за 11 років. Збільшенню доходів сприяли активне зростання експорту та відносно помірна інфляція, повідомляє Taipei Times з посиланням на Генеральне управління бюджету, бухгалтерського обліку та статистики Тайваню.

Зарплати у серпні

Середня регулярна місячна зарплата у серпні зросла на 3,28% у річному вимірі — до 52 523 нових тайванських доларів. Середній сукупний місячний заробіток, який включає премії, оплату понаднормової роботи та інші виплати, збільшився на 6,64%, до 69 520 нових тайванських доларів.

Заступниця директора департаменту перепису відомства Тан Вень-лінг пов’язала таку динаміку зі зростанням експорту. За її словами, порівняно з минулим роком збільшилися зайнятість, регулярні зарплати та загальні доходи працівників, а кількість понаднормових годин продовжила зростати.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Різниця між секторами

Медіанна регулярна місячна зарплата у серпні зросла на 3,46% — до 41 353 нових тайванських доларів, що суттєво нижче від середнього показника. За перші вісім місяців року медіанна регулярна зарплата зросла на 3,06%, до 39 383 нових тайванських доларів, а середня — на 2,94%, до 49 110 нових тайванських доларів.

Найбільше зростання регулярних зарплат серед основних галузей зафіксували у фінансовому та страховому секторах — на 5,85%, до 75 313 нових тайванських доларів. У виробництві показник підвищився на 3,47%, до 51 661, а в оптовій і роздрібній торгівлі — на 3,52%, до 50 414. Найслабшу динаміку показали сфери розміщення та харчування: зарплати там зросли лише на 0,4%, до 38 871 нових тайванських доларів.

У серпні середня тривалість робочого часу становила 172,9 години, що на 0,5 години більше, ніж роком раніше. Середня тривалість понаднормової роботи зросла на 0,1 години — до 8,9 години, що відображає стійкий попит на робочу силу на тлі високого попиту на обладнання для штучного інтелекту, повідомило відомство.

Читай нас у