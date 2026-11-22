У британському місті Дівайзіс на аукціоні продали понад 100 предметів, пов’язаних із загибеллю «Титаніка». Деякі лоти пішли з молотка за рекордні суми: кишеньковий годинник пасажирки третього класу продали за 250 тисяч фунтів стерлінгів, а діамантовий перстень іншої пасажирки — за 140 тисяч. Загальна вартість продажу значно перевищила мільйон фунтів.

Аукціон відбувся в неділю, 22 листопада, у місті Дівайзіс у графстві Вілтшир, Англія. На торги виставили понад 100 предметів, які належали пасажирам «Титаніка» або були пов’язані з історією лайнера. Найдорожчим лотом став кишеньковий годинник пасажирки третього класу Мері Манган. Його продали за 250 тисяч фунтів стерлінгів — це приблизно 328 тисяч доларів. Ще один рекорд встановив діамантовий перстень пасажирки лайнера леді Дафф Гордон. За прикрасу заплатили 140 тисяч фунтів, або близько 184 тисяч доларів.

Аукціоніст Ендрю Олдрідж із компанії Henry Aldridge and Son пояснив, що годинник Манган став найдорожчим предметом, який будь-коли продавали серед речей пасажирів третього класу «Титаніка». Перстень леді Дафф Гордон також встановив рекорд — за прикрасу з лайнера ще ніколи не платили так багато.

Годинник, який пережив катастрофу

Золотий годинник знайшли на тілі 32-річної Мері Манган після загибелі судна. Разом з іншими особистими речами його повернули родині жінки. Нещодавно годинник кілька тижнів показували в музеї Titanic Belfast. Він був частиною виставки, присвяченої колекції речей Манган.

Мері Манган була ірландкою. Вона переїхала до США, але на початку 1912 року повернулася на батьківщину, щоб побачити рідних. Під час першого рейсу «Титаніка» жінка перебувала на борту судна й загинула в катастрофі.

Лист, написаний просто на борту лайнера

Ще одним дорогим лотом став лист іспанською мовою, який знайшли на тілі його автора — пасажира першого класу Рамона Артагавейтії Гомеса. Документ був пошкоджений водою, але зберіг важливі подробиці про подорож. Його продали за 80 тисяч фунтів стерлінгів — приблизно 105 тисяч доларів.

Лист написали на офіційному бланку «Титаніка» просто під час рейсу. Автор детально описав судно: згадав колір фарби, температуру повітря та навіть кількість відвідувачів ресторану. Завдяки цьому документ передає не лише особисті враження пасажира, а й окремі деталі життя на борту лайнера напередодні катастрофи.

Серед інших лотів були документи та пам’ятні речі, пов’язані з пасажирами й історією судна. Страховий документ продали за 27 тисяч фунтів стерлінгів — близько 35,4 тисячі доларів. Рідкісний квиток на «Титанік» знайшов покупця за 45,5 тисячі фунтів, або приблизно 59,7 тисячі доларів.

Листівка від радиста, який до останнього залишався на посту

На торгах також продали листівку, яку написав старший радист «Титаніка» Джек Філліпс. Він надіслав її сестрі Елсі за чотири дні до катастрофи. За листівку заплатили майже 32 тисячі фунтів стерлінгів — близько 42 тисяч доларів. Під час загибелі лайнера Філліпс залишався на своєму посту. Він передавав сигнали лиха та допомагав координувати рятувальну операцію, поки судно йшло під воду. Сам радист не вижив.

Аукціоніст Ендрю Олдрідж повідомив, що загальна сума продажу значно перевищила мільйон фунтів стерлінгів. За його словами, значну частину цих грошей принесли саме предмети, безпосередньо пов’язані з «Титаніком».

Олдрідж назвав торги «епічним продажем» і зазначив, що вони вкотре показали, наскільки великий інтерес у світі викликає історія лайнера. «Титанік» вирушив у свій перший рейс 10 квітня 1912 року. У ніч проти 15 квітня судно зіткнулося з айсбергом і затонуло в Атлантичному океані. Катастрофа забрала життя близько 1500 людей. Особисті речі пасажирів, які збереглися після трагедії, досі привертають увагу колекціонерів та істориків. Про це повідомляє ВВС.

Суд у штаті Вірджинія, США, тимчасово заблокував план компанії RMS Titanic Incorporated продати на аукціоні понад 100 артефактів, піднятих із затонулого «Титаніка». Проти продажу виступив уряд США, який вважає, що це порушить умови, за якими компанія отримала виняткові права на рятувальні роботи на місці аварії судна, повідомляє ABC News Australia.

У Великій Британії на аукціон виставлять унікальний лист пасажира «Титаніка», написаний лише за кілька днів до загибелі лайнера. У ньому Генрі Прайс Ходжес описував гарну погоду та спокійну атмосферу на борту корабля, навіть не підозрюючи, що незабаром судно стане місцем однієї з найбільших морських трагедій в історії.

У Великій Британії на аукціон виставлять рятувальний жилет пасажирки «Титаніка», яка вижила під час катастрофи 1912 року, і це може стати однією з найрідкісніших продажних історичних речей, пов’язаних із легендарним лайнером. Лот уже називають унікальним, адже подібні артефакти майже не з’являються у відкритому продажу.

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