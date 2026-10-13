Речник уряду Іраку звинуватив Іран і США у тиску на економіку — Asharq Al-Awsat

Речник уряду Іраку Хайдер аль-Аббуді заявив, що Іран і Сполучені Штати чинять тиск на іракську економіку, не надаючи винятків, які дали б змогу експортувати нафту через Ормузьку протоку. Про це Asharq Al-Awsat повідомляє з посиланням на телевізійне інтерв’ю посадовця.

За словами аль-Аббуді, економіка Іраку перебуває під тиском через відсутність відповіді Тегерана та Вашингтона щодо таких винятків. Він також розкритикував уряд колишнього прем’єр-міністра Мохаммеда ас-Судані, заявивши, що рішення 2023 року змінити курс із 1470 до 1320 динарів за долар завдало державній скарбниці збитків майже на 36 трлн іракських динарів.

Суперечка навколо курсу динара

Нинішній уряд зіткнувся з критикою після рішення девальвувати динар до 1520 за долар, оголошеного попереднього вівторка. Офіційний курс становить 1520 динарів за долар, тоді як на паралельному ринку — 1630 динарів. За даними видання, цей розрив сприяв подорожчанню товарів першої необхідності, зокрема продуктів харчування.

Лідер коаліції «Держава права» Нурі аль-Малікі закликав громадян не використовувати зміну курсу долара як привід для поширення занепокоєння. Попри заходи уряду зі стримування цін, зокрема додатковий продаж доларів на ринку та пропозиції будівельних матеріалів у розстрочку, ціни залишилися високими.

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Оскарження урядового рішення

Голова парламентського блоку «Хукук» Сауд ас-Сааді подав скаргу до Федерального верховного суду, оскаржуючи постанову Кабінету міністрів №544 щодо курсу долара до іракського динара. За його словами, суд прийняв звернення та має призначити дату слухання пізніше.

Окремо аль-Аббуді заявив, що прем’єр-міністр Алі аз-Заїді відкинув втручання силових структур або застосування поліцейських заходів для регулювання валютного ринку. Це сталося після поширення аудіозапису, в якому працівник лінії скарг МВС підтвердив можливість подати скаргу на обмінні компанії, що продають долари за паралельним курсом.

Осередок безпекових медіа та Міністерство оборони заявили, що відповідь працівника не відображала політики уряду. МВС назвало її особистою дією співробітника, який не мав повноважень коментувати валютні питання, та повідомило про вжиті щодо нього правові заходи.

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