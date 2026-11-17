У Польщі проєкт замороження цін на газ може коштувати близько 6 млрд злотих. Про це речник польського уряду Адам Шлапка сказав в ефірі програми Graffiti, повідомляє Polsat News.

Ведучий Марцін Фійолек запитав Шлапку про вартість програми, яку у вівторок мала обговорити Рада міністрів. Речник відповів, що сума, ймовірно, становить 6 млрд злотих, але додав, що йому потрібно перевірити точні дані.

Ціни на енергію

Шлапка наголосив, що такі проєкти важливі з погляду безпеки громадян. За його словами, підтримка має стосуватися найуразливіших сфер енергетики, оскільки енергетичні питання суттєво впливають на розвиток усієї економіки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ведучий також запитав про можливі доплати на опалення, зокрема пелети, та електроенергію. У відповідь речник заявив, що уряд має зосереджуватися на найуразливіших сферах, аби не допустити уповільнення польської економіки.

Заяви про інфляцію та пальне

Речник уряду також заявив, що Польща швидко розвивається, а інфляція, за його оцінкою, є в кілька разів нижчою, ніж за часів премʼєрства Матеуша Моравецького. Він додав, що порівняно з листопадом 2023 року економічний розвиток країни є дуже сильним.

Шлапка повʼязав нижчі ціни на пальне з урядовим проєктом «Ціни на пальне нижче». За його словами, протягом вихідних і в понеділок максимальна ціна пального була трохи вищою за 6 злотих, однак багато водіїв уже заправлялися за ціною менш як 6 злотих за літр.

Читай нас у