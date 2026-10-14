Речниця Білого дому пов’язала $54 млрд із LNG-проєктом на Алясці — Korea Herald

У США речниця Білого дому Кеті Захарія заявила, що $54 млрд у межах південнокорейського пакета енергетичних інвестицій пов’язані з LNG-проєктом на Алясці. За її словами, йдеться про трубопровід і LNG-термінал, які мають обслуговувати Тихоокеанський регіон і продавати паливо союзникам.

Пакет на суму до $200 млрд

Під час свого першого офіційного брифінгу Захарія також повідомила про пакет інвестицій Південної Кореї в американську енергетику обсягом до $200 млрд, про який президент США Дональд Трамп оголосив раніше цього місяця. За її словами, до $120 млрд у пакеті передбачено для будівництва восьми великих атомних електростанцій.

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Ще $22,3 млрд, за словами речниці, пов’язані з газовою електростанцією потужністю 6 гігаватів у Техасі.

Позиція Сеула

Водночас після оголошення Трампа Міністерство промисловості Південної Кореї заявило, що аляскинський проєкт ще не був остаточно узгоджений. У відомстві наголосили, що перед ухваленням інвестиційного рішення слід оцінити комерційну життєздатність проєкту та інші чинники, повідомляє Korea Herald.

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