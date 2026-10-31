Речниця трибуналу Польщі заявила, що судді не відмовляться від обов’язків — RMF24

Речниця Конституційного трибуналу Польщі Вероніка Сцібор заявила, що захоплення будівлі установи не означає перебрання контролю над самим конституційним органом. За її словами, судді не мають наміру відмовлятися від виконання обов’язків після нічних подій у штаб-квартирі трибуналу. Про це повідомляє RMF24.

Позиція речниці трибуналу

Сцібор заявила, що судді Конституційного трибуналу продовжать служити польському народу, захищати Конституцію та ухвалювати рішення відповідно до права і власного сумління. Вона також наполягає, що головою трибуналу залишається Богдан Свєнчковський, а посаду віцеголови обіймає Бартломей Соханьський.

Речниця зазначила, що статус керівництва Конституційного трибуналу визначається законом про організацію та порядок провадження в цій установі, а не законодавством про систему загальних судів. Вона звинуватила виконавчу владу в діях, які, на її думку, підривають принципи демократичної правової держави.

За твердженням Сцібор, на публікацію та виконання очікують 85 рішень Конституційного трибуналу, зокрема у справах про підвищення пенсій і соціальні виплати. Вона наголосила, що виконання судових рішень не повинно залежати від їхньої відповідності позиції влади.

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Нічні події та реакції політиків

Ескалація конфлікту сталася після того, як у п’ятницю оголосили перерву у виконанні обов’язків головою трибуналу Богданом Свєнчковським і віцеголовою Бартломеєм Соханьським. Анну Корвін-Пйотровську, обрану чинним Сеймом, тоді визнали особою, яка керує роботою установи. Біля будівлі трибуналу виникло напруження та відбулися демонстрації, на місце прибула поліція.

Уночі до будівлі прибув президент Польщі Кароль Навроцький, який перервав поїздку до Сенегалу. У медіа з’явилися відео його входу до штаб-квартири трибуналу та суперечки між представниками президента й особами, обраними чинним Сеймом суддями трибуналу. Сторони по-різному описують перебіг цих подій.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у зверненні заявив, що атака на Конституційний трибунал і його суддів є черговим етапом процесу руйнування верховенства права. Відповідальність за це він поклав на партію «Право і справедливість», а також президентів Анджея Дуду і Кароля Навроцького. Радник президента Блажей Побожий, зі свого боку, назвав звернення Туска безглуздим і заявив, що, на його думку, за захопленням трибуналу стоїть глава уряду.

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