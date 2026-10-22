Reform UK оголосила 12 медіавакансій для каналу на YouTube — Channel NewsAsia

У Великій Британії партія Reform UK оголосила 12 вакансій у медіасфері для запуску щоденного телеканалу на базі YouTube. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, у вересні партія отримала 72 млн фунтів стерлінгів пожертв від криптопідприємців Крістофера Гарборна та Бена Дело.

Reform UK планує розвивати наявну присутність на YouTube, де вже публікує приблизно вісім матеріалів на тиждень. Член керівної ради партії Гавейн Таулер заявив Reuters, що розширення також допоможе підготувати більше людей для виступів у медіа та зменшити навантаження на вісьмох депутатів партії, які регулярно спілкуються з традиційними ЗМІ.

Бюджет медіапроєкту

За даними джерел Reuters, початковий бюджет каналу перевищуватиме 10 млн фунтів. Партія планує залучити 25 журналістів і редакторів для створення інтерв’ю, документальних та інших матеріалів. Таулер також сказав, що Reform UK вважає традиційні медіа ворожими до партії.

Приблизно половину з 72 млн фунтів Reform UK має намір витратити на роботу штаб-квартири до наступних загальнонаціональних виборів, які мають відбутися не пізніше середини 2029 року. Інші кошти планують спрямувати на розробку політики, найм радників, розширення виборчої кампанії та запуск газети з початковим накладом 15 млн примірників.

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Пожертви та перевірки

За підрахунками Reuters, від початку року Reform UK залучила від приватних донорів 87 млн фунтів. Це більше за попередній європейський показник Християнсько-демократичного союзу Німеччини, який у 2024 році зібрав 86,3 млн фунтів пожертв і членських внесків.

Масштаб фінансування спричинив заклики посилити правила пожертв у Британії. Лейбористський уряд погрожує законодавчими змінами із ретроспективною дією, які потенційно могли б зробити останні пожертви Гарборна та Дело недопустимими. Reform UK заявила, що може оскаржити таке рішення в суді.

Партія також перебуває у фокусі поліцейських і парламентських розслідувань щодо попереднього фінансування, зокрема попередньої пожертви Гарборна на 5 млн фунтів. Reform UK заявила, що її внутрішня перевірка двох посадовців не виявила порушень виборчого законодавства.

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