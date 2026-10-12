Reform UK представила план негайної депортації 90 тисяч шукачів притулку — The Guardian

У Великій Британії партія Reform UK представила план негайної депортації 90 тисяч шукачів притулку, який не передбачає винятків для матерів і дітей. Партія також пропонує запровадити п’ятирічну заборону на надання притулку новим заявникам, повідомляє The Guardian.

Лідер Reform UK Найджел Фарадж заявив на пресконференції в Кенті, що дозвіл на в’їзд палестинським чи афганським жінкам і дітям може відкрити шлях до возз’єднання сімей і прибуття їхніх чоловіків та партнерів. За планом партії, нові заяви про надання притулку автоматично відхилятимуть, а заявників, яким відмовили, повертатимуть до їхніх країн або до безпечних третіх держав.

Перевірки та депортації

Reform UK пропонує застосовувати тарифи, візові заборони або обмеження повітряного простору щодо країн, які відмовляться приймати назад шукачів притулку. Партія також має намір переглянути статус усіх людей, які отримали притулок із 2024 року. Ті, хто прибув із країн, які майбутній міністр внутрішніх справ від Reform UK визнає безпечними, втратять дозвіл на проживання у Великій Британії.

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У 17-сторінковому документі партія пропонує інтегрувати імміграційний контроль у роботу державних структур і суспільні процедури. Перевірки міграційного статусу можуть проводити під час інспекцій із безпеки харчових продуктів, житла та ліцензування. Для виявлення людей, яких планують депортувати, пропонують використовувати дані про споживання води й електроенергії, аерофотозйомку та скарги сусідів.

Виняток для українців і реакція

Reform UK планує скасувати всі легальні програми переселення, крім маршрутів для українців, створених після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Представник партії із внутрішніх справ Зія Юсуф заявив, що Reform UK хоче депортувати понад мільйон людей, водночас для окремих випадків передбачатиме варіанти з третіми країнами.

Благодійна організація Refugee Council розкритикувала пропозиції, заявивши, що закриття британської системи надання притулку спричинить хаос, а люди, які все одно прибуватимуть до країни, переховуватимуться замість проходження впорядкованої процедури. Голова Лейбористської партії Бріджит Філліпсон назвала політику Reform UK дедалі радикальнішою та заявила, що контролювати міграцію можна без повної відмови від системи притулку.

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