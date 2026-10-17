Реформістська партія Естонії представила гасло до виборів 2027 — ERR News

Реформістська партія Естонії представила гасло «Чіткий курс у майбутнє» для кампанії перед виборами в березні 2027 року. Про це повідомляє ERR News з посиланням на заяви, зроблені на засіданні партійної ради в Тарту.

Заяви про економіку

Прем’єр-міністр Естонії та голова Реформістської партії Крістен Міхал заявив, що економіка країни зростає вдвічі швидше за середній показник у Європейському Союзі. За його словами, найбільше в історії Естонії зниження прибуткового податку подвоїло темпи економічного зростання.

Міхал також послався на зростання зарплат, споживання, експорту та промислового виробництва, а також на зниження безробіття й уповільнення інфляції. Він заявив, що цього року люди в середньому отримують на 10% більше грошей. Прем’єр також зазначив, що оборонні видатки на рівні 5% ВВП, на його думку, зміцнюють безпеку та додають сім’ям і бізнесу впевненості для планування майбутнього.

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Пріоритети партії

Мер Тарту та голова партійної ради Урмас Клаас сказав, що нове гасло відображає пріоритети партії: безпеку, економічне зростання та можливості для родин і бізнесу. Він нагадав про «синьо-чорно-білий план» партії, представлений у березні, який передбачає зміцнення середнього класу, посилення безпеки та ширше використання штучного інтелекту в економіці й державному управлінні.

Генеральний секретар партії та депутат Крісто Енн Вага заявив, що майбутнє Естонії залежить від її власних рішень. За його словами, партія прагне поєднати безпеку держави з економічним зростанням, аби люди та підприємства мали більше можливостей реалізовувати свої плани.

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