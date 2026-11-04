Регіони Італії одностайно назвали видатки на медицину недостатніми — ANSA English

Усі 20 регіонів Італії, за повідомленням ANSA English, одностайно заявили, що передбачені проєктом бюджету на 2027 рік заходи для системи охорони здоров’я є недостатніми. Таку позицію регіональні керівники сформували на позачерговому засіданні Конференції регіонів, де оцінювали бюджетний законопроєкт перед початком його парламентського розгляду.

Позиція регіонів

Голови регіонів закликали збільшити обсяг Національного фонду охорони здоров’я. За даними агентства, 14 із 20 італійських регіонів управляються правоцентристськими коаліціями, які підтримують прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні. Ще шість регіонів перебувають під управлінням лівоцентристських сил, що на національному рівні є в опозиції.

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Заява міністра

Міністр охорони здоров’я Ораціо Скіллачі того ж дня заявив у Палаті депутатів, що слово «скорочення» не фігурує в бюджетному законопроєкті, а уряд вважає охорону здоров’я інвестицією, а не лише витратою. За його словами, з 2022 року до фонду додали понад 20 млрд євро, а до 2026 року приріст фінансування стане найбільшим за всю історію.

Скіллачі також зазначив, що Національний фонд охорони здоров’я перебуває на найвищому рівні та продовжує зростати. На 2027 рік проєкт бюджету передбачає для нього 146 млрд євро. Міністр додав, що запропонований ваучер має бути цільовим заходом для підтримки людей, які найбільше цього потребують, зокрема літніх людей.

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