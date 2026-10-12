У Кенії Управління зв’язку планує створити централізовану базу даних номерів мобільного зв’язку, які були деактивовані та повторно видані новим абонентам. Вона має допомогти банкам, фінтех-компаніям та іншим сервісам не надсилати стороннім людям повідомлення, призначені попереднім власникам номерів, повідомляє Nation Kenya.

У базі міститиметься перелік номерів, повторно виданих протягом визначеного періоду. Сторонні постачальники послуг, зокрема платформи масових SMS-розсилок, зможуть перевіряти статус номера перед надсиланням повідомлень, пов’язаних із підписками.

Захист даних абонентів

Регулятор заявив, що перевірка бази має забезпечити надсилання повідомлень лише законному власникові номера. Ініціатива пов’язана з ризиками для безпеки та приватності, адже мобільні номери використовують для мобільного банкінгу, доступу до онлайн-акаунтів і підтвердження особи одноразовими паролями.

Після зміни власника номера банки, ощадно-кредитні кооперативи та фінтех-компанії можуть надсилати новому користувачеві сповіщення про рахунок або повідомлення для скидання пароля, призначені попередньому абонентові. За проєктом правил Safaricom, Airtel Kenya та інші оператори повинні будуть раз на три місяці подавати до централізованої системи переліки деактивованих і повторно виданих номерів.

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Правила деактивації номерів

Запропоновані правила передбачають, що номер ставатиме придатним для деактивації та повторного видання після трьох місяців без дій, які приносять оператору дохід. До таких дій належать дзвінки, SMS, використання мобільного інтернету, поповнення рахунку та додаткові послуги.

Після цього оператори повинні будуть зв’язатися з абонентом і надати ще три місяці для відновлення номера. За 30 днів до завершення цього строку вони мають публікувати переліки номерів, що підлягають деактивації, на сайтах, у газетах загальнонаціонального поширення та інших медіа.

Нові й повторно видані номери не отримуватимуть маркетингових повідомлень за замовчуванням. Перед повторним наданням номера оператори також повинні будуть відв’язати та архівувати персональні дані попереднього власника, щоб вони не були доступними новому абонентові.

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