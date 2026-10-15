Регулятор Пакистану схвалив створення підрозділу для виявлення пірамід — Dawn

Комісія з цінних паперів і бірж Пакистану (SECP) схвалила створення Підрозділу корпоративної розвідки. Він виявлятиме зареєстровані компанії, які підозрюють в організації фінансових пірамід або схем Понці, а також у залученні депозитів чи наданні позик без ліцензії.

Підрозділ також зосередиться на компаніях, які можуть діяти поза межами затверджених цілей своєї діяльності.

Моніторинг відкритих джерел

Нова структура відстежуватиме публічно доступну інформацію, зокрема новинні повідомлення, соціальні мережі та цифрову рекламу. Її завданням буде виявляти можливі порушення ще до надходження скарг, повідомляє Dawn.

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Перевірену інформацію передаватимуть до відповідних департаментів SECP для перевірки або вжиття примусових заходів. За потреби нею також можуть ділитися з FIA, NCCIA, Державним банком Пакистану та NAB.

Раннє виявлення ризиків

У SECP очікують, що підрозділ посилить можливості раннього попередження, сприятиме своєчасному регуляторному втручанню та допоможе запобігати подальшим втратам інвесторів. Він відстежуватиме повторювані закономірності та поєднуватиме інформацію з кількох відкритих джерел, щоб спрямовувати увагу комісії на нові ризики.

Голова SECP доктор Кабір заявив, що Підрозділ корпоративної розвідки посилить ризик-орієнтований нагляд комісії, перетворюючи інформацію з відкритих джерел на перевірені дані для регуляторних заходів. Його створюють відповідно до статті 20 Закону про SECP 1997 року у складі секретаріату голови комісії.

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