Регулятор Південної Кореї отримав 17 378 сексуальних діпфейк-матеріалів — Korea Herald

У Південній Кореї державна Комісія зі стандартів комунікацій отримала на розгляд 17 378 відеоматеріалів сексуального характеру, створених із використанням технології діпфейків, у січні—серпні. Це більше, ніж за весь 2025 рік, коли на розгляд регулятору надійшло 15 808 таких випадків.

Зростання кількості матеріалів на розгляді

Як повідомляє Korea Herald, дані подали депутатові Лі Йон Хі від правлячої Демократичної партії. Показник за вісім місяців майже на 9,9% перевищив загальну кількість таких випадків за 2025 рік.

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Кількість відеоматеріалів, переданих регулятору на розгляд, зростала протягом кількох років: з 1 913 у 2021 році до 3 574 у 2022-му та 7 187 у 2023-му. У 2024 році вона сягнула 23 109 випадків, а у 2025-му знизилася до 15 808.

Заклик захистити постраждалих

Лі Йон Хі заявив, що перевищення минулорічного річного показника вже за вісім місяців потребує ретельної оцінки ситуації та механізмів реагування. Він закликав вжити дієвих заходів для запобігання поширенню такого контенту й захисту постраждалих.

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