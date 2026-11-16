Регулятори 38 країн попередили про загрозу ядерної аварії в Україні через удари рф – Reuters

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Представники органів ядерної безпеки 38 держав, включно з усіма країнами Євросоюзу, США, Великою Британією, Канадою та Японією, 16 жовтня виступили зі спільною заявою про зростання ризиків ядерної катастрофи в Україні на тлі триваючих атак рф на критичну енергоінфраструктуру.

«Ми висловлюємо глибоке занепокоєння щодо зростаючих ризиків для ядерної безпеки, що виникають внаслідок війни Росії проти України та її постійних атак на енергетичну інфраструктуру країни», — наголошується в документі, ініційованому європейськими асоціаціями HERCA, WENRA та NORA.

Автори звернення закликали припинити удари по енергооб'єктах, що забезпечують живлення українських АС, оскільки перебої з електропостачанням створюють загрозу для систем охолодження ядерного палива, здатну призвести до розплавлення активної зони реактора та масштабного витоку радіоактивних речовин.

Джерело: Reuters.

Під час масованої атаки 3 листопада російські війська завдали удару по підстанції, яка має критичне значення для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

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