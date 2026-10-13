Регулятори ЄС закликали додати сигнали запису до смартокулярів — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, Європейська рада із захисту даних (EDPB) оприлюднила рекомендації для виробників смартокулярів щодо інформування людей про запис. Регулятори пропонують поєднувати світлові індикатори, звукові сигнали та інші помітні елементи дизайну, які дадуть змогу оточенню зрозуміти, що пристрій веде зйомку.

Світло, звук і сповіщення

Як повідомляє Politico Europe, серед можливих заходів EDPB назвала миготливі вогні або звуки під час запису, голосову команду для активації пристрою та сповіщення на смартфони людей, які перебувають поруч. Виробникам також рекомендують застосовувати інші ознаки дизайну, що допоможуть розпізнати смартокуляри.

Заява EDPB не має юридично обов'язкової сили, однак має спрямовувати оцінку того, чи дотримуються користувачі та виробники таких пристроїв норм ЄС, зокрема Загального регламенту про захист даних (GDPR).

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Відповідальність виробників

Регулятори наголосили, що користувачі смартокулярів мають поважати приватність інших людей. Водночас відповідальність за виконання правил може стосуватися виробників пристроїв і постачальників пов'язаних застосунків або сервісів.

EDPB зазначила, що виняток GDPR для обробки персональних даних у побутовому контексті слід вузько тлумачити щодо смартокулярів. Він не застосовуватиметься, якщо людина публікує фото чи відео інших осіб для невизначеного кола людей у відкритому акаунті соціальної мережі.

Рада також закликала розробити галузеві стандарти, які допоможуть людям розпізнавати смартокуляри та розуміти, як вони обробляють дані. Окремо європейські регулятори замовили дослідження щодо суспільної прийнятності таких пристроїв.

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