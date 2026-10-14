Рейс Delta до Тель-Авіва затримали через повідомлення про бомбу — Jerusalem Post

Рейс Delta Air Lines DL234 із Нью-Йорка, США, до Тель-Авіва не отримав дозволу на виліт з міжнародного аеропорту Джона Кеннеді після повідомлення про нібито закладену на борту бомбу. Поліція отримала телефонний дзвінок із таким твердженням, повідомляє Jerusalem Post.

Літак очікує перевірки

Літак перебував на злітній смузі. Рейс був запланований на 22:40 за ізраїльським часом. Йому дозволять вилетіти лише після завершення перевірок американськими службами безпеки та отримання дозволу від ізраїльських органів безпеки і Міністерства транспорту.

За даними видання, правоохоронці припускають, що дзвінок могла зробити та сама особа, яка раніше того дня повідомила про бомбу на іншому рейсі Delta з Нью-Йорка. Той літак уже прибув до ізраїльського аеропорту Бен-Гуріон.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередній рейс перевірили в Ізраїлі

Після анонімного повідомлення про підозрілий предмет на борту літак, що приземлився в аеропорту Бен-Гуріон, відвели на ізольовану стоянку. Усіх пасажирів евакуювали, а працівники безпеки оглянули повітряне судно, щоб виключити наявність вибухового пристрою.

Під час перевірки не виявили підозрілих предметів або вибухівки. Управління аеропортів Ізраїлю повідомило, що інцидент завершився без незвичайних знахідок. Служби безпеки вважали загрозу, ймовірно, неправдивою, однак провели ретельний огляд як запобіжний захід.

Читай нас у