Рейтинг кабінету прем’єрки Такаїті впав до 42,4% — The Japan Times

У Японії рівень підтримки кабінету прем’єр-міністерки Санае Такаїті у жовтні знизився на 1,7 відсоткового пункту — до 42,4%. Це найнижчий показник від часу її вступу на посаду рік тому та п’яте поспіль місячне зниження рейтингу уряду, повідомляє The Japan Times з посиланням на опитування Jiji Press.

Рішення щодо міністра

Частка респондентів, які не підтримують кабінет Такаїті, становила 29,7% — на 0,4 відсоткового пункту більше, ніж попереднього місяця. Опитування проводили протягом чотирьох днів серед 2 тисяч людей віком від 18 років по всій країні; частка дійсних відповідей становила 58,4%.

Результати опитування, ймовірно, відобразили критичне ставлення громадськості до рішення Такаїті понад два тижні залишати в уряді міністра сільського господарства Кадзуо Яну, попри звинувачення на його адресу. Яна подав у відставку в середу.

Із 30 вересня з’являлися повідомлення про його висловлювання щодо скорочення дорожніх бюджетів для окремих муніципалітетів, а також про безкоштовне автобусне перевезення прихильників під час кампанії на виборах до нижньої палати парламенту. Останнє могло порушувати виборче законодавство.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рішення спершу залишити Яну в уряді негативно оцінили майже 80% опитаних: 49,6% назвали його проблемним, ще 28,4% — радше проблемним. Підтримали це рішення 13,2% респондентів.

Податок на продукти

Вересневі кадрові перестановки в уряді та призначення до керівництва Ліберально-демократичної партії схвалили 28% опитаних, тоді як 50,6% висловили протилежну думку. Призначення Яни та міністра освіти Йосіхіро Секі, яких пов’язували зі скандалом навколо прихованих фондів у ЛДП, проблемними назвали 65,9% учасників опитування.

Водночас 55,3% респондентів підтримали законопроєкт про зниження податку на споживання для продуктів харчування з 8% до 1% на два роки від квітня наступного року. Документ також передбачає виплати, прив’язані до рівня доходів, для пом’якшення наслідків зростання цін. Правляча коаліція планує домогтися ухвалення законопроєкту до завершення поточної парламентської сесії 12 грудня.

Читай нас у