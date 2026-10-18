Рейтинг президента Трампа впав до 34% перед проміжними виборами — Anadolu Agency

У США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа знизився до 34%, що стало найнижчим показником за його другий термін. Водночас 71% дорослих американців вважають, що країна рухається «хибним шляхом», свідчить опитування NBC News, про яке повідомляє Anadolu Agency.

Економічне невдоволення

Роботу Трампа не схвалюють 66% опитаних, а 51% респондентів заявили про сильне несхвалення діяльності президента — це новий максимум за його другий термін. Економіку назвали найважливішою проблемою 31% учасників опитування, а 44% повідомили, що їхнє фінансове становище погіршилося за останній рік.

Ще 67% респондентів назвали ціни на бензин серйозною проблемою. Частина опитаних сказала, що змінила звичні покупки продуктів або скоротила інші витрати, аби покривати основні потреби.

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Перевага демократів

Серед зареєстрованих виборців 55% віддали перевагу контролю демократів над Конгресом, тоді як 45% підтримали б республіканців. Проміжні вибори у США мають відбутися 3 листопада.

Політику Трампа такою, що шкодить країні, назвали 58% респондентів; 28% вважають, що вона допомагає державі. Найнижчі оцінки президент отримав щодо вартості життя — 27% — та ведення війни з Іраном — 29%. Найкращим напрямом для нього залишилися імміграція і безпека кордонів, де його підхід схвалили 43% опитаних.

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