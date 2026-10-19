Рейтинг схвалення президента Трампа впав до рекордних 33% — Jerusalem Post

У США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа знизився до 33%, а 66% дорослих американців заявили, що не схвалюють його діяльність. Такі результати опитування Washington Post, ABC News та Ipsos, оприлюдненого в неділю, наводить Jerusalem Post.

За даними дослідження, 52% респондентів категорично не схвалюють роботу Трампа. Показник схвалення президента виявився на вісім відсоткових пунктів нижчим, ніж роком раніше, і став нижчим за будь-який рівень, зафіксований під час його першого президентського терміну.

Економічні оцінки погіршилися

Схвалення економічної політики Трампа в опитуванні становило 28%. Майже половина учасників — 48% — відповіли, що їхнє фінансове становище стало гіршим, ніж коли Трамп повернувся на посаду у 2025 році. Як зазначає Washington Post, це найбільша частка респондентів, які так оцінювали власний добробут за президентства будь-кого з глав США, у дослідженнях Washington Post та ABC News із 1986 року.

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Найгострішою проблемою для опитаних стало зростання вартості пального. Після початку війни з Іраном ціни на бензин у деяких штатах зросли до 50%, повідомляє NBC News. Бензин назвали недоступним за ціною 71% учасників опитування.

Війна з Іраном і вибори

Опитані також загалом не схвалили дії Трампа щодо конфлікту з Іраном. Водночас 65% респондентів заявили, що вважають війну з Іраном помилкою. Опитування оприлюднили за два тижні до проміжних виборів у США, на яких партії змагаються за контроль над Палатою представників. Серед зареєстрованих і ймовірних виборців демократи мали перевагу у вісім відсоткових пунктів.

Дослідження також показало, що вперше за понад десятиліття виборці вважають Демократичну партію надійнішою за Республіканську в питаннях економіки.

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