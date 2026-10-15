Рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низьких 36% — The Hill

У США рівень схвалення роботи президента Дональда Трампа становить 36%, тоді як 64% опитаних висловили несхвалення. Це найнижчий показник за обидва його президентські терміни, повідомляє The Hill із посиланням на нове опитування Fox News.

Розподіл відповідей

Серед респондентів-республіканців роботу Трампа схвалили 76%, не схвалили — 23%. Водночас 98% демократів заявили про несхвалення його діяльності, а підтримали президента 2% представників цієї групи. Серед незалежних виборців 78% не схвалили роботу Трампа, тоді як 22% висловили схвалення.

Fox News зазначив, що зниження рейтингу було найбільш помітним серед імовірних виборців віком до 45 років, людей із річним доходом домогосподарства менш як 50 тисяч доларів, небілих виборців та респондентів без вищої освіти.

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Оцінки політики президента

Щодо дій Трампа у сфері інфляції його роботу схвалили 22% опитаних. Улітку цей показник становив 36%. Його дії в економічній сфері не схвалили 70% респондентів, у питаннях тарифів — 69%, зовнішньої політики — 64%, імміграції — 56%.

Найвище серед перелічених питань опитані оцінили політику президента щодо безпеки кордону: 50% схвалили її, а ще 50% — ні. Опитування проводили 9–12 жовтня серед 1 202 зареєстрованих виборців; статистична похибка становить 2,5 відсоткового пункту.

Як зазначає видання, виборча кампанія Трампа 2024 року була зосереджена на зниженні цін для виборців. The Hill також пише, що війна з Іраном спричинила зростання цін на нафту й енергоносії: станом на середу ціна галона звичайного бензину у США становила близько 4,33 долара — на 1,25 долара більше, ніж роком раніше, за даними AAA.

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