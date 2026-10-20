Рейтинг Трампа впав до рекордно низьких 31% — Al Jazeera

У США рейтинг схвалення президента Дональда Трампа знизився до рекордно низьких 31%. Це новий найнижчий показник за час його політичної кар’єри, згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, повідомляє Al Jazeera.

Перевага демократів

Те саме опитування зафіксувало відставання Республіканської партії у загальному опитуванні щодо виборів до Конгресу. Респондентам пропонували обрати між умовним неназваним кандидатом від Демократичної або Республіканської партії. Демократи випередили республіканців на 12 відсоткових пунктів.

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Інші результати опитувань

За даними опитування NBC, оприлюдненого в неділю, 71% американців вважають, що країна рухається хибним шляхом. Ще 55% заявили, що проголосували б за Демократичну партію, якби вибори відбувалися того дня.

Опитування Washington Post/ABC/Ipsos, опубліковане в понеділок, визначило рівень схвалення Трампа на рівні 33%. Сім із десяти опитаних заявили, що бензин стає недоступним за ціною. Наступні проміжні вибори у США заплановані на 3 листопада; вони можуть визначити контроль над Палатою представників і Сенатом.

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