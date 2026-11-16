Рекордні дощі в Еквадорі загрожують світовим поставкам какао — Bloomberg

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Світові поставки какао опинилися під загрозою через рекордні зливи в Еквадорі, спричинені природним явищем Ель-Ніньйо. Стихія може знищити частину плантацій у країні та призвести до подорожчання шоколаду на світовому ринку.

У жовтні кількість опадів на узбережжі Еквадору перевищила історичні показники більш ніж у 100 разів. Це створює серйозні ризики для врожаю какао та стабільності його постачання.

Ель-Ніньйо викликало в Еквадорі повені, зруйнувало сільські дороги, погіршило якість какао-бобів та сприяло поширенню хвороб дерев. У жовтні кількість опадів уздовж узбережжя, де вирощується значна частина какао в країні, перевищила історичні норми більш ніж у 100 разів.

За прогнозами, у поточному сезоні обсяг виробництва какао в Еквадорі впаде до 580 000 тонн, що приблизно на 7% нижче попередніх оцінок. Еквадор – третій за величиною виробник какао у світі.

Перебої з поставками ставлять під сумнів сподівання на те, що еквадорські какао-боби зможуть компенсувати дефіцит постачання із Західної Африки. Останніми роками ця латиноамериканська країна стала важливим "буфером" для світового ринку какао, який потерпає від наслідків зміни клімату та хвороб рослин.

Еквадор також може відігравати дедалі важливішу роль у ланцюгах постачання для шоколадної промисловості. Це пов’язано з новою політикою Європейського Союзу, спрямованою на боротьбу з вирубкою лісів, через яку закупівлі сировини в Західній Африці стають більш ризикованими.

Наразі значні обсяги пропозиції в короткостроковій перспективі – наслідок великого надлишку врожаю в Західній Африці минулого сезону – стримують зростання цін на ф'ючерси в Нью-Йорку та Лондоні. Проте вже зараз місцеві какао-боби пропонують в Еквадорі за ціною, що дорівнює вартості ф'ючерсів у Нью-Йорку, або ж із дисконтом близько 20 доларів за тонну. Для порівняння, до початку несприятливих погодних умов цей дисконт становив приблизно 300 доларів за тонну.

Про це пише Bloomberg.

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