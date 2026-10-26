Релінгер назвала порожньою обіцянку Мерца знизити податок на електроенергію — Der Spiegel

У Німеччині прем’єр-міністерка федеральної землі Саар Анке Релінгер розкритикувала канцлера Фрідріха Мерца за обіцянку знизити податок на електроенергію для всіх. Як повідомляє Der Spiegel, представниця Соціал-демократичної партії заявила, що без рішення щодо фінансування така заява є порожньою обіцянкою.

Обіцянка зниження податку

Мерц, який представляє Християнсько-демократичний союз, на з’їзді Християнсько-соціального союзу минулими вихідними висловив упевненість, що податок на електроенергію наступного року можна буде знизити для всіх. За його словами, це слід зробити, якщо така можливість буде.

Консервативний блок ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини у коаліційній угоді домовилися якнайшвидше знизити податок на електроенергію до мінімального європейського рівня. Наразі федеральний уряд зменшив цей податок лише для промисловості, а також сільського й лісового господарства. Приватні домогосподарства та інші підприємства це рішення не охопило.

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Вимоги земель і позиція Мінфіну

Федеральний міністр фінансів Ларс Клінгбайль, попри прогнозоване зростання податкових надходжень наступного року, не бачить нового простору для послаблення податкового навантаження. Водночас конференція прем’єр-міністрів земель у Берліні закликала федеральну владу швидко знизити податок на електроенергію для всіх і невдовзі подати пропозицію щодо анонсованого обмеження цін на пальне.

Релінгер також заявила, що уряд має наполегливо виконати домовленості щодо цін на бензин і дизельне пальне, зокрема запровадити обмеження за люксембурзьким зразком. За її словами, знижку на пальне можна фінансувати, зокрема, за рахунок вилучення мільярдних прибутків нафтових концернів.

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