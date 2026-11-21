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Відеогра Grand Theft Auto VI, яка вийшла 19 листопада, стала найуспішнішим розважальним продуктом в історії. За даними компанії Take-Two Interactive Software Inc., станом на кінець дня реліз приніс $3,79 млрд доходу в усьому світі.

Крім того, кількість попередніх замовлень гри сягнула 32,5 млн копій, що також стало рекордним показником. Очікується, що згодом розробники випустять версію GTA VI для ПК, а також додадуть онлайн-складову.

Стандартне видання гри коштує 80 доларів, а розширений комплект, що містить бонусні транспортні засоби, зброю, костюми та інші внутрішньоігрові предмети – 100 доларів.

Очікування перед релізом 19 листопада були величезними, адже минуло 13 років з моменту виходу попередньої GTA V.

У новій грі користувачі можуть досліджувати вигадану версію Маямі під назвою Вайс-Сіті (Vice City) і грабувати все на своєму шляху. Розробка гри тривала понад 8 років. Нею займалася дочірня компанія Take-Two – Rockstar Games, у якій наразі працює понад 4700 співробітників.

Гра отримала найвищі оцінки серед усіх відеоігор в історії, а агентство Bloomberg назвало її “шедевром”.

“Це нова платформа, на базі якої Rockstar зможе створювати нові ігри з надзвичайно високим рівнем деталізації. Це приноситиме вигоду Take-Two протягом багатьох років“, – зазначила аналітикиня Wedbush Securities Алісія Різ.

Вихід гри перетворився на значущу подію в масовій культурі. Компанія Take-Two організувала масштабну маркетингову кампанію в Маямі, Rockstar та PlayStation планують провести в місті концерт, а блогери проводять тривалі стріми свого ігрового процесу.

Багато шанувальників гри взяли вихідний у день релізу, щоб присвятити час грі. Очікується також, що в День подяки у США вона “відбере” час, який зазвичай проводять із родиною.

Grand Theft Auto V, попередня гра в цій серії, після свого виходу у 2013 році принесла 800 мільйонів доларів доходу за перші 24 години, а за три дні – 1 мільярд доларів.

Джерело: Bloomberg.

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