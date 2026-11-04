Республіканка Ешлі Муді виграла позачергові вибори до Сенату у Флориді — The Guardian

Республіканка Ешлі Муді перемогла демократичну соціалістку Енджі Ніксон на позачергових виборах до Сенату США у штаті Флорида. Муді збереже місце у верхній палаті Конгресу до виборів 2028 року, повідомляє The Guardian.

Термін Рубіо

Це перша виборча перемога Муді після її призначення губернатором Флориди Роном Десантісом у січні 2025 року. Вона обійняла посаду після того, як Марко Рубіо став державним секретарем США, і завершить його сенатський термін.

Перед голосуванням опитування віддавали Муді чітку, хоча й незначну перевагу. Перегони також розглядали як перевірку того, чи залишається Флорида надійно республіканським штатом. Республіканська партія має перевагу в 1,5 млн зареєстрованих виборців, тоді як демократи протягом десяти років не перемагали на загальноштатних виборах.

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Кампанія суперників

Ніксон проводила кампанію, зосереджену на доступності життя та корупції в політиці. Її підтримали сенатор Берні Сандерс і конгресвумен Александрія Окасіо-Кортес, які виступили на мітингах у центральній Флориді.

Муді називала суперницю «соціалісткою» та критикувала її зв'язки з організацією «Демократичні соціалісти Америки». Вона стверджувала, що Ніксон нібито підтримує скорочення фінансування поліції та збройних сил США, ліквідацію в'язниць, неконтрольовану імміграцію і право негромадян голосувати.

Ніксон, зі свого боку, згадувала діяльність Муді на посаді генеральної прокурорки Флориди у зв'язку з так званим скандалом Hope Florida. The Guardian повідомляє, що адміністрація Десантіса спрямувала $10 млн виплати Medicaid до політичних комітетів.

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