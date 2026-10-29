Республіканці округу Поттер просять зупинити сертифікацію виборів у Техасі — Al Jazeera

Республіканська партія округу Поттер у штаті Техас та її голова Деніел Роджерс подали федеральний позов із вимогою зупинити сертифікацію результатів майбутніх виборів у штаті. Позивачі також домагаються ручного підрахунку кожного бюлетеня з усіх виборчих дільниць Техасу до сертифікації федеральних результатів, повідомляє Al Jazeera.

Заяви про можливе втручання

У позові, поданому у вівторок, представники партії заявили про можливе втручання у вибори за допомогою штучного інтелекту або дій «зловмисників», що, на їхню думку, може вплинути на результати голосування. Вони також стверджують, що у виборчих машинах є компоненти китайського виробництва, які нібито можуть дозволити маніпулювати їхньою роботою.

Позивачі припускають, що втручання у компоненти на етапі виробництва могло б створити можливість для скоординованих атак на виборчі системи в різних юрисдикціях. У позові також ідеться про нібито спроможність Китаю, Ірану та Росії отримати доступ до виборчих систем США.

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Даних про компрометацію машин не наведено

У скарзі не зазначено, що будь-які машини для голосування в окрузі Поттер чи в інших частинах Техасу були скомпрометовані. Позивачі також визнали, що жодні попередні вибори в окрузі не були змінені третьою стороною. Водночас вони наполягають, що можливість маніпуляцій за допомогою ШІ робить наявні механізми захисту вразливими.

Законодавство Техасу вже передбачає ручні аудити на виборах, де використовують електронні лічильники голосів. Проте позивачі вважають цього недостатнім і вимагають повного ручного звіряння паперових бюлетенів. Речниця офісу секретаря штату Техас Алісія Пірс повідомила, що відомство наразі не планує коментувати позов.

Позов подали напередодні проміжних виборів у США. За даними кількох опитувань, демократ Джеймс Таларіко незначно випереджає республіканця Кена Пакстона в перегонах за місце Техасу в Сенаті США.

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