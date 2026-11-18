0:00 / 0:00

Керівництво республіканців у Палаті представників намагається використати питання підтримки Києва як важіль тиску на демократів. Під загрозою опинилися передача розвідданих, інша військова допомога Україні та запровадження нових санкцій проти Росії.

За даними телеканалу, спікер Палати представників Майк Джонсон і голова комітету із закордонних справ Браян Маст наполягають на вилученні кількох положень щодо України із законопроєкту про національну оборону (NDAA).

Ці положення стосуються подальшої американської підтримки України, зокрема обміну розвідувальними даними та військової допомоги. Також під питанням опинилися законодавчі ініціативи щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Однак, як стверджують співрозмовники NBC News, за діями республіканців стоїть не лише питання американської політики щодо України.

За інформацією джерел, керівництво партії після поразки на виборах намагається використати українське питання для досягнення домовленостей із демократами. Зокрема, республіканці прагнуть домогтися відмови від законодавчих положень, які посилили б контроль Конгресу над президентом Дональдом Трампом та міністром війни Пітом Гегсетом.

Співрозмовники телеканалу характеризують такі дії як переговорну тактику. За їхніми словами, республіканці розраховують використати загрозу блокування положень про підтримку України, щоб змусити демократів поступитися в питанні парламентського нагляду за виконавчою владою.

Особливе значення має питання передачі Україні розвідувальної інформації. За даними NBC News, відповідні положення також опинилися серед тих, які республіканці прагнуть виключити з оборонного законопроєкту.

Водночас наразі йдеться саме про переговори щодо остаточного змісту документа. Рішення про припинення передачі розвідданих або іншої військової допомоги Україні не ухвалене.

Очікується, що остаточний текст законопроєкту про національну оборону буде погоджений протягом першого тижня грудня.

До цього часу республіканці та демократи мають узгодити суперечливі положення документа. Від результатів цих переговорів залежатиме, чи залишаться в законопроєкті відповідні норми щодо України, Росії та посилення контролю Конгресу над адміністрацією Трампа.

Джерело: NBC News

Нагадаємо, в США республіканці пропонують виділити $300 млн на протидію російському впливу.

Раніше голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон розкритикував вимогу Росії відвести сили НАТО від кордонів Альянсу. Свою позицію американський сенатор оприлюднив у соцмережі Х.

Демократи США готують розслідування нафтової угоди Трампа на $100 млрд.

Читай нас у