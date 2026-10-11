Республіканці в Конгресі розкритикували Трампа через домовленість із Путіним — The Hill

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Угода Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального викликала критику серед республіканців. Невдоволення рішенням президента США висловили представники обох палат Конгресу.

Так, сенатор Джон Кеннеді назвав главу «м'ясником», який вбиває як власних громадян, так і українців. Окрім того, він наголосив, що Путін ніколи не стане другом США.

Водночас сенатор визнав, що Трамп намагається всіма доступними способами знизити ціни на дизельне пальне. Однак, на його думку, справжнім кроком до здешевлення пального стало б завершення війни в Ірані.

Колишній голова Комітету з закордонних справ Палати представників Майкл Маккоул також висловив занепокоєння через можливе послаблення санкцій проти російського палива. Він вважає, що це лише збільшить фінансові ресурси Кремля для ведення війни та сприятиме подальшому насильству й руйнуванням.

На тлі останніх подій сенаторка Ліза Мурковскі закликала Трампа скористатися наявними повноваженнями замість того, щоб дозволяти Росії експортувати дизельне пальне, заробляти на цьому та продовжувати війну проти України.

Вона зазначила, що питання повернення Росії на світові енергетичні ринки можна буде розглядати після завершення війни. Наразі ж, за її словами, необхідно перекрити всі джерела фінансування російської воєнної машини.

Джерело: The Hill

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