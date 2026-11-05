Республіканці закликали президента Трампа змінити курс після поразки — Korea Herald

У США республіканські союзники та політичні стратеги закликали президента Дональда Трампа змінити курс після того, як демократи здобули контроль над Конгресом на проміжних виборах, а підтримані ним кандидати програли у ключових перегонах. Про це повідомляє Korea Herald з посиланням на Reuters.

Представники Республіканської партії закликали Трампа провести кадрові зміни в Білому домі, відновити дисципліну та відмовитися від політики, яку вони вважають причиною виборчих втрат. Серед таких чинників вони називали війну з Іраном і митну політику. Республіканський стратег Джон Фіхері охарактеризував результати голосування як серйозну поразку для президента.

Трамп не визнав результат ударом по собі

Сам Трамп заявив Fox News, що не розглядає підсумки виборів як удар по собі. Водночас він визнав, що восьмимісячна війна з Іраном зашкодила кандидатам-республіканцям, але захистив рішення розпочати конфлікт.

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Віцепрезидент Джей Ді Венс, якого в матеріалі названо ймовірним політичним спадкоємцем Трампа, пов'язав поразку республіканців саме з війною з Іраном. За даними співрозмовників Reuters, у Білому домі очікують можливих відставок співробітників, кадрових змін у Кабінеті та розслідувань з боку демократів.

Нові можливості демократів у Конгресі

Контроль демократів над Конгресом дасть їм можливість блокувати законодавчі ініціативи президента, розслідувати діяльність його адміністрації та ставити під сумнів запропоновані Трампом кандидатури. Видання зазначає, що це може підштовхнути президента до ще активнішого використання виконавчих повноважень.

Республіканські радники також висловлювали занепокоєння через увагу Трампа до будівництва бального залу в Білому домі та реконструкції у Вашингтоні. Президент, своєю чергою, заявив журналістам, що робота над цим проєктом є для нього розслабленням.

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